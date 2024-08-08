У кваліфікаційному турнірі змагалися 24 гімнастки. За умовами змагань 10 учасниць з найкращим результатом виходили у фінал, пише 24 Канал.

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Чудовий виступ юної українки

Суперниці змагалися у чотирьох дисциплінах: вправах із м'ячем, стрічкою, булавами та обручем.

Українська гімнастка показала п'ятий результат у вправах з обручем – 34.250 бала. Справжній фурор Таїсія створила під час виконання вправ з м'ячем. Юна спортсменка отримала від суддів 35.250 бала. Це другий результат у цій дисципліні.

За виконання вправ з булавами та стрічкою українка отримала 33.750 та 32.500 відповідно. Сумарно Онофрійчук заробила 135.750 бала та з четвертого місця вийшла у фінал.

Важливо! Фінальні змагання в особистому багатоборстві з художньої гімнастики відбудуться у п'ятницю, 9 серпня.

Зазначимо, що 16-річна Таїсія Онофрійчук проводить дебютний сезон на дорослому рівні. На чемпіонаті Європи 2024 українка була дев'ятою.