У кваліфікаційному турнірі змагалися 24 гімнастки. За умовами змагань 10 учасниць з найкращим результатом виходили у фінал, пише 24 Канал.
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Чудовий виступ юної українки
Суперниці змагалися у чотирьох дисциплінах: вправах із м'ячем, стрічкою, булавами та обручем.
Українська гімнастка показала п'ятий результат у вправах з обручем – 34.250 бала. Справжній фурор Таїсія створила під час виконання вправ з м'ячем. Юна спортсменка отримала від суддів 35.250 бала. Це другий результат у цій дисципліні.
За виконання вправ з булавами та стрічкою українка отримала 33.750 та 32.500 відповідно. Сумарно Онофрійчук заробила 135.750 бала та з четвертого місця вийшла у фінал.
Зазначимо, що 16-річна Таїсія Онофрійчук проводить дебютний сезон на дорослому рівні. На чемпіонаті Європи 2024 українка була дев'ятою.