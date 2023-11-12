Первый матч "мужиков" после смены тренера: онлайн-трансляция матча Заря – ЛНЗ

В воскресенье, 12 ноября, в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги между собой сыграют Заря и ЛНЗ. Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте 24 канала.

В 14.00 на поле стадиона "Скиф" во Львове выйдут команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Бронзовый призер УПЛ-2022/2023 уже второй раз сменил главного тренера и занимает 14-е место, а команда Дулуба находится немного ближе к середине и сейчас идет 11-й, пишет 24 Канал.

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Матч, в котором сложно определить фаворита

Луганская Заря после успешного прошлого сезона катастрофически проводит новую кампанию. Клуб уже вылетел из Кубка Украины, имеет проблемы в Лиге конференций, но самая ужасная ситуация в УПЛ. В стартовых 11 матчах команда одержала всего 2 победы.

Матч с новичком элиты украинского футбола выглядел бы прекрасной возможностью вернуться к положительным результатам, однако после поединков в еврокубках украинские команды всегда не впечатляют, к тому же черкасский коллектив находится в лучшей форме.

В последних восьми матчах подопечные Дулуба потерпели всего два поражения, и те были против Динамо и Шахтера. Поэтому перед Юрием Ковалем стоит большой вызов, если он хочет остаться во главе луганчан на постоянной основе.

С учетом реалий в турнирной таблице, этот матч можно смело назвать битвой за 6 очков, надеемся, что она не разочарует и оба коллектива будут бороться за победу до последнего.

Смотрите матч Заря – ЛНЗ