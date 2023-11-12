О 14:00 на поле стадіону "Скіф" у Львові вийдуть команди, які знаходяться у нижній частини турнірної таблиці. Бронзовий призер УПЛ-2022/2023 вже вдруге змінив головного тренера та посідає 14-те місце, а команда Дулуба є трішки ближчою до середини та наразі йде 11-ю, пише 24 Канал.

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Матч, у якому складно визначити фаворита

Луганська Зоря після успішного минулого сезону катастрофічно проводить нову кампанію. Клуб уже вилетів з Кубка України, має проблеми в Лізі конференцій, але найжахливіша ситуація в УПЛ. У стартових 11 матчах команда здобула лише 2 перемоги.

Матч із новачком еліти українського футболу виглядав би чудовою можливістю повернутися до позитивних результатів, проте після поєдинків у єврокубках українські команди завжди не вражають, до того ж черкаський колектив наразі перебуває у кращій формі.

В останніх восьми матчах підопічні Дулуба зазнали лише двох поразок, і ті були проти Динамо та Шахтаря. Тому перед Юрієм Ковалем стоїть неабиякий виклик, якщо він хоче залишитися на чолі луганців на постійній основі.

З урахуванням реалій у турнірній таблиці, цей матч можна сміливо назвати битвою за 6 очок, сподіваємося, що вона не розчарує та обидва колективи змагатимуться за перемогу до останнього.

Дивіться матч Зоря – ЛНЗ