Они – не люди, а убийцы, – Белодед шокирована россиянами, которые поддерживают войну в Украине
Источник:инстаграмм Дарии Белодид
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дария Белодид в очередной раз обратилась к народу страны-агрессора. Дзюдоистка поражена "зомбированностью" россиян.
Белодед: Как можно быть такими извергами
21-летняя дзюдоистка прокомментировала голосование россиян, в котором виден процент людей, поддерживающих агрессию своей страны по Украине. Россияне продолжают утверждать, что их войска выполняют спецоперацию и не убивают мирных жителей.
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Свою реакцию Дария Билодид оставила в стороне в инстаграмме. Спортсменка назвала таких людей убийцами. Она не понимает, как можно стать такими извергами.
Русские – не люди, они – убийцы. В голове не укладывается, как можно быть такими извергами… Как?!,
– написала дзюдоистка.
Белодед о россиянах / Скриншот из инстаграмма дзюдоистки
- Ранее Белодид рассказывала об угрозах и хейтах со стороны россиян.
- Дарье удалось выехать за границу ради тренировок, чтобы снова поднимать украинский флаг на спортивном фронте.