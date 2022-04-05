Они – не люди, а убийцы, – Белодед шокирована россиянами, которые поддерживают войну в Украине

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дария Белодид в очередной раз обратилась к народу страны-агрессора. Дзюдоистка поражена "зомбированностью" россиян.

Белодед: Как можно быть такими извергами

21-летняя дзюдоистка прокомментировала голосование россиян, в котором виден процент людей, поддерживающих агрессию своей страны по Украине. Россияне продолжают утверждать, что их войска выполняют спецоперацию и не убивают мирных жителей.

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Свою реакцию Дария Билодид оставила в стороне в инстаграмме. Спортсменка назвала таких людей убийцами. Она не понимает, как можно стать такими извергами.

Русские – не люди, они – убийцы. В голове не укладывается, как можно быть такими извергами… Как?!,

– написала дзюдоистка.



Белодед о россиянах / Скриншот из инстаграмма дзюдоистки