Они – не люди, а убийцы, – Белодед шокирована россиянами, которые поддерживают войну в Украине

5 апреля 2022 , 07:26
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Источник:

инстаграмм Дарии Белодид

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дария Белодид в очередной раз обратилась к народу страны-агрессора. Дзюдоистка поражена "зомбированностью" россиян.

Белодед: Как можно быть такими извергами

21-летняя дзюдоистка прокомментировала голосование россиян, в котором виден процент людей, поддерживающих агрессию своей страны по Украине. Россияне продолжают утверждать, что их войска выполняют спецоперацию и не убивают мирных жителей.

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Свою реакцию Дария Билодид оставила в стороне в инстаграмме. Спортсменка назвала таких людей убийцами. Она не понимает, как можно стать такими извергами.

Русские – не люди, они – убийцы. В голове не укладывается, как можно быть такими извергами… Как?!,
– написала дзюдоистка.


Белодед о россиянах / Скриншот из инстаграмма дзюдоистки

  • Ранее Белодид рассказывала об угрозах и хейтах со стороны россиян.
  • Дарье удалось выехать за границу ради тренировок, чтобы снова поднимать украинский флаг на спортивном фронте.
Автор: Софія Кулай