Они нас очень уважают, – Рыжикова о странах, где наиболее ощутима поддержка Украины

Титулованная украинская легкоатлетка Анна Рыжикова рассказала о поддержке Украины за границей. Спортсменка выделила несколько стран.

Рыжикова: Они не представляют, как мы можем находить силы

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала спортсменка рассказала о поддержке Украины за границей. Она подчеркнула, что это не только на политическом уровне, свою солидарность с украинским народом выражали болельщики.

Стоит внимания Цивилизованный мир не может принимать таких людей, – Рыжикова об отстранении россиян

"В Италии, Англии, США, Норвегии. Это не только на политическом уровне, а сами болельщики просто пришли поддержать нас. Я вот завтракала с командой из Норвегии, и они в курсе, что происходит в Украине, они спрашивают, не страшно ли мне ехать домой. Говорят, что знают о войне, смотрят новости, но понять, что в современном мире такое может происходить – просто невозможно. Они не представляют, как мы можем находить силы, тренироваться, выступать. И за это они нас очень уважают", – сказала Рыжикова.

Также украинка припомнила подиум на чемпионате Европы-2022.

После того, как я завоевала медаль на чемпионате Европы, мои соперницы подошли ко мне и сказали, что я заслуживаю этого на 1000 процентов. Хотя каждый, кто отбирается в финал, через что-то проходил. Они были искренне рады, что я добыла в борьбе эту медаль, и что сейчас она важнее мне, чем им,

– добавила Анна.

Что известно о спортсменке

Полное интервью с титулованной украинской спортсменкой читайте по ссылке.

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами и в эстафете 4х400 метров.

Бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года в эстафете 4х400 метров, финалистка Олимпийских Игр 2020 года в беге на 400 метров по барьерам.

Рыжикова - 4-разовый призер чемпионатов Европы: в 2012 и 2018 годах она получила "серебро" в 400 метров с барьерами, а в 2014-м - серебряную награду в эстафете 4х400 метров, в 2022-м на дистанции 400 метров с барьерами.