Они больше, чем просто бойцы, – Хосе Рамирес об украинских боксерах, защищающих Украину

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес выразил свое восхищение украинскими боксерами, защищающими свою страну от российских оккупантов.

Мэр Киева Виталий Кличко защищает столицу Украины от российских кафиров. Вместе с ним Владимир Кличко охраняет родной город.

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Василий Ломаченко сообщил, что вступление в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского. Впоследствии стало известно, что Александр Усик также защищает свой город – Киев.

Ломаченко, Усик, братья Кличко, да благословит и бережет вас бог. Вы, ребята, однозначно мотивируете многих, оставаясь на передовой,

– подчеркнул эксбоксер.

"Вы показали, что вы больше, чем просто бойцы. Мы все боремся за что-то важнее, чем бокс. Я думаю, что это момент, когда спорт объединяет людей. Мы показываем, что мы чемпионы не только в ринге, но и за его пределами.

Пусть Бог хранит и благословит их. Они настоящие герои, учитывая, что они делают и как мотивируют людей. Они показывают людям, что вместе с ними борются в этом бою", – отметил Рамирес.

Также в ряды территориальной обороны вступил Денис Беринчик. Он защищает микрорайон в Киеве – ДВРЗ.

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