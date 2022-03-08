Мер Києва Віталій Кличко боронить столицю України від російських окупантів. Разом з ним Володимир Кличко охороняє рідне місто.

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Василь Ломаченко повідомив, що вступ до лав територіальної оборони Білгород-Дністровського. Згодом стало відомо, що Олександр Усик також обороняє своє місто – Київ.

Ломаченко, Усик, брати Клички, нехай благословить і береже вас бог. Ви, хлопці, однозначно мотивуєте багатьох, залишаючись на передовій,

– наголосив ексбоксер.

"Ви показали, що ви більше, ніж просто бійці. Ми всі боремося за щось важливіше, ніж бокс. Я думаю, що це момент, коли спорт об’єднує людей. Ми показуємо, що ми чемпіони не лише у рингу, а й за його межами.

Нехай Бог зберігає та благословить їх. Вони справжні герої з огляду на те, що вони роблять і як мотивують людей. Вони показують людям, що разом із ними борються у цьому бою", – зазначив Рамірес.

Також до лав територіальної оборони вступив Денис Берінчик. Він обороняє мікрорайон у Києві – ДВРЗ.

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