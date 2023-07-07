Под пристальным глазом украинца: Трубин интригующе отреагировал на вероятный трансфер вратаря Интера

Камерунский голкипер Андре Онана становится все ближе к уходу из итальянского Интера. Футболист может стать "красным дьяволом".

Манчестер Юнайтед рассматривает Андре Онана как замену испанцу Давиду Де Хеа, который не продлил контракт с английским клубом и 1 июля 2023 стал свободным агентом.

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Следит за тем, кого может изменить в воротах Интера

Поэтому "красным дьяволам" "кровь из носа" необходимо подписывать опытного голкипера. Интер хочет выручить за трансфер 27-летнего вратаря сборной Камеруна около 60 миллионов евро. Однако предложение МЮ остановилось на сумме в 50 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

Первое предложение в виде 40 миллионов плюс 5 миллионов бонусами было отклонено итальянцами. Не исключено, что стороны сойдутся в средней сумме в 55 миллионов.

Украинский голкипер Шахтера Анатолий Трубин является одной из главных замен Онана для Интера. Сообщалось, что "нерадзурри" уже провели переговоры с представителем украинца и ударили по рукам, договорившись о 5-летнем контракте. Однако пока это все только инсайды.

Сам Трубин отреагировал на информацию о переходе Онана в МЮ под постом известного инсайдера Фабрицио Романо в инстаграмме.

Анатолий в комментариях поставил эмодзе глаз, намекая, что следит за переходом камерунского визави.

Романо закрепил комментарий украинского вратаря, который собрал уже более 3400 понравившихся подписчиков Фабрицио в инстаграмме.



Реакция Трубина на возможный трансфер Онана / Скриншот из инстаграммы Романо

Ранее отмечалось, что Интер и Шахтер могут не сойтись по финансовому вопросу трансфера Трубина. По информации разных СМИ, "нерадзурри" готовы выложить за украинца от 10 до 20 миллионов евро. Зато "горняки" могут отпустить Анатолия не менее 40 миллионов.

Слова спортивного директора дончан Дарио Срны еще больше внесла интригу в эту тему. Он сообщил, что Трубина продадут только по солидному предложению, которое сравнил со 100-миллионным переходом Михаила Мудрика в лондонское Челси.

Контракт Трубина с Шахтером заканчивается 30 июня 2024 года.