Она сказала "да": чемпион мира Стивенсон признался девушке прямо на ринге – чувственное видео

В ночь на 1 мая Шакур Стивенсон победил Оскара Вальдеса на вечере бокса в Лас-Вегасе. Американский боксер получил в ту ночь не одну победу.

Две победы в один вечер

Шакур Стивенсон по единогласному решению судей (117–110, 118–109, 118–109) отобрал у соперника чемпионский титул. Теперь американец объединил у себя пояса по версиям WBC и WBO.

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Любимая Стивенсона поднялась на ринг, чтобы одним из первых поздравить своего парня с победой. Однако ее ждал неожиданный сюрприз.

Шакур стал на одно колено перед девушкой и сделал предложение любимой. Она ответила боксеру согласием "да". Стивенсон подарил уже своему невесте роскошное кольцо.

Стивенсон сделал предложение на ринге: смотрите видео

Напомним, что Стивенсон нанес Вальдесу первое поражение в его карьере в профессионалах.

Интересно, что раньше Шакур придумал странное оправдание на вопрос о потенциальном бое против Василия Ломаченко. Американец отметил, что не хочет выходить на ринг против оппонента, который в своем пассиве имеет два поражения.