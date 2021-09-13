Он просто сел и уехал, – Петраков рассказал о конфликте с Малиновским

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о ротации в команде перед товарищеским матчем с Чехией (1:1).

Перед товарищеским матчем с Чехией Петраков отпустил в клубы некоторых игроков Шахтера и Динамо, но уехать из сборной попросился и хавбек Аталанты Руслан Малиновский.

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"Еще Малиновский подошел. Говорит, Я тоже хочу уехать. Мы ему сказали, что купили билет на девятое число, еще игра с Чехией. Он говорит:"Я не хочу оставаться, я хочу уехать". Он это ничем не объяснил. Я попросил администратора купить ему билет. Человек хочет ехать, пусть едет.

Никакого конфликта между нами нет, мы не ругались. Мы сначала поговорили с ним в Казахстане, я ему рассказал о новой схеме игры. Он говорит, если бы это произошло год назад, когда я играл в Бельгии, то может я стал бы в позу, а сейчас все в интересах команды, а потом мои личные. Я говорю, держи руку, молодец.

На НСК "Олимпийский" я подошел к нему перед игрой с Францией. Говорю, ты готов играть, если я выпущу тебя на замену. Он обиделся, говорит: "Хорошо, я не играл в Казахстане, почему не играю здесь?". Я говорю, мы же с тобой договаривались, интересы команды в первую очередь. Он сказал, что обиделся. Я тогда говорю: "Я извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?". Он говорит: "Нет".

Вот и все, он уехал. Я сказал, хочешь ехать, езжай. Это же не клуб, где есть контрактные обязательства, это национальная сборная. Взять Малиновскому билет навсегда? Зачем, чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека", – сказал Петраков.

Что известно о конфликте Малиновского и Петракова