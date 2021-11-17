Он продолжит переписывать историю, – Альварес следующий бой проведет в тяжелом весе

Мексиканский боксер Сауль Альварес может появиться в другой весовой категории. К тому же он сразу же может провести титульный поединок.

Президент WBС: мы сами в шоке

Мексиканец осуществил официальный запрос в WBC о проведении поединка за пояс WBC в первом тяжелом весе против действующего чемпиона Илунги Макабу.

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WBC согласилась на то, чтобы Сауль провел бой за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе. Мы сами в шоке, но я уверен, что он продолжит переписывать историю,

– прокомментировал президент WBС Маурисио Сулейман.

Перевод Альварес в другую категорию стал возможным из-за того, что он провел защиту своего пояса WBC во втором среднем весе против Авни Йылдырыма.

Поединок в новой весовой категории Сауль может провести уже в мае 2022 года.

Что означает переход Альвареса в другую категорию