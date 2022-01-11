Он обманчивый и провокационный, – экс-игрок Реала раскритиковал Месси

Бывший голкипер мадридского Реала Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал Лионеля Месси. Пути футболистов пересекались, когда аргентинец играл за Барселону.

Экс-игрок Реала высказался отрицательно о Месси

Дудек заявил, что Месси неприятный человек. Также экс-футболист Реала упомянул о бывшем наставнике Барселоны.

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Он был очень обманчивым и провокационным, как и вся Барселона с Хосепом Гвардиолой во главе,

– подчеркнул Дудек.

Бывший футболист отметил, что не раз видел, как аргентинец общается в грубой форме со своими коллегами.

"Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что их сказала настолько спокойный и внешне приятный на вид человек", – сказал экс-футболист.

Дудек выступал за Реал в период с 2007 по 2011 год. В составе мадридской команды он провел всего 12 матчей.

Против Барселоны Ежи в составе Реала не сыграл ни одного поединка, поэтому довольно странно, откуда у футболиста такие суждения.