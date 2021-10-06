Он лучший в мире, – Хабиб устроил с Роналду дуэль взглядов: видео
6 октября 2021 , 20:26Читати новину українською
Источник:инстаграм Хабиба
Бывший боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с форвардом Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Они устроили дуэль взглядов.
"Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру": Хабиб о Роналду
Бывший российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил расположение Манчестер Юнайтед, где встретился с игроками клуба.
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Вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду бывший чемпион UFC устроили дуэль взглядов. Соответствующее видео Хабиб разместил в своем инстаграме.
Он лучший в мире, продолжай свое дело, чемпион, ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру,
– написал боец о Роналду в своей публикации.
- Хабиб Нурмагомедов – абсолютный рекордсмен UFC.
- В 2021 закончил бойцовскую карьеру. В последнем поединке он победил американца Джастина Гейджи.
- Недавно нападающий Криштиану Роналду сменил клуб. Футболист перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед.