"Ти надихаєш мільйони людей по всьому світу": Хабіб про Роналду
Колишній російський боєць Хабіб Нурмагомедов відвідав розташування Манчестер Юнайтед, де зустрівся з гравцями клубу.
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Разом з португальським нападником Кріштіану Роналду колишній чемпіон UFC влаштували дуель поглядів. Відповідне відео Хабіб розмістив у своєму інстаграмі.
Він найкращий у світі, продовжуй свою справу, чемпіоне, ти надихаєш мільйони людей по всьому світу,
– написав боєць про Роналду у своєму дописі.
- Хабіб Нурмагомедов – абсолютний рекордсмен UFC.
- У 2021 закінчив бійцівську кар'єру. В останньому поєдинку він переміг американця Джастіна Гейджі.
- Нещодавно нападник Кріштіану Роналду змінив клуб. Футболіст перейшов з Ювентуса у Манчестер Юнайтед.