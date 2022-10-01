Он храбрый и очень влиятельный тренер, – Клопп прокомментировал назначение Де Дзерби в Брайтон

Недавно бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби получил новое место работы. Итальянский специалист возглавил Брайтон.

В сентябре Де Дзерби стал главным тренером Брайтона. Его соглашение с английским клубом рассчитано на 4 года.

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Клопп: Его футбольная идея подходит Брайтону

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби в Брайтоне.

"У Брайтона и так было все очень хорошо до этого, а теперь у них появился новый интересный тренер. Де Дзерби проделал невероятную работу сначала в Сассуоло, а затем в Шахтере. Он храбрый и очень влиятельный тренер.

Не знаю, насколько хорошо он говорит по-английски сейчас, это может стать небольшой проблемой, но его футбольная идея подходит Брайтону", – сказал тренер.

Карьера Де Дзерби в Шахтере

Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 по июль 2022-го.

Под руководством итальянского специалиста "горняки" выиграли Суперкубок Украины и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, в 30 матчах команда одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и 5 раз проиграла с общим счетом 64:26.

В субботу, 1 октября, Ливерпуль встретится с Брайтоном в 9 туре АПЛ. Начало матча в 17:00.