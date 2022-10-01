У вересні Де Дзербі став головним тренером Брайтона. Його угода з англійським клубом розрахована на 4 роки.

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Клопп: Його футбольна ідея підходить Брайтону

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував призначення Роберто Де Дзербі у Брайтон.

"У Брайтона і так було все дуже добре до цього, а тепер у них з'явився новий цікавий тренер. Де Дзербі проробив неймовірну роботу спочатку в Сассуоло, а потім в Шахтарі. Він хоробрий та дуже впливовий тренер.

Не знаю, наскільки добре він розмовляє англійською зараз, це може стати невеликою проблемою, але його футбольна ідея підходить Брайтону", – сказав тренер.

Кар'єра Де Дзербі в Шахтарі

Де Дзербі очолював Шахтар з травня 2021 року по липень 2022-го.

Під керівництвом італійського фахівця "гірники" виграли Суперкубок України та кваліфікувалися до групового етапу Ліги чемпіонів, у 30 матчах команда здобула 20 перемог, 5 разів зіграла внічию та 5 разів програла з загальним рахунком 64:26.

До речі. У суботу, 1 жовтня, Ліверпуль зустрінеться з Брайтоном в 9-му турі АПЛ. Початок матчу об 17.00.