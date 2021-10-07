Он был невероятным игроком, невероятным талантом, – Клопп о Воронине

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп высказался о бывшем игроке сборной Украины Андрее Воронине. Клопп и Воронин вместе играли за немецкий Майнц, после чего специалист был тренером украинца.

Клопп признался о несправедливости в отношении Воронина

Юргена Клоппа спросили, с каким бывшим футболистом Майнца он бы подписал контракт, если бы тот восстановил карьеру. Бывший тренер Боруссии Дортмунд сразу ответил "Воронин".

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Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, невероятным талантом,

– сказал Клопп.

Тренер Ливерпуля отметил, что был несправедливым к украинскому нападающему, когда возглавлял Майнц.

"Я был немного несправедливым. В первый мой сезон как тренера я выпускал Воронина только на замену. Андрей потом зашел ко мне в комнату во время сборов и спросил: "Клопп, почему я никогда не попадаю в старт?"

Я спросил: "Хочешь честный ответ?" Он ответил утвердительно. Я сказал: "Потому что ты не жалуешься, когда в старте". Он ответил: "Справедливо". И он продолжал не играть в старте", – рассказал Клопп.