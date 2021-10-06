Калиниченко: У всех легкая паника, идет середина второго тайма…

Калиниченко рассказал, что знает о двух договорных матчах, в которых участвовал. Футболист не уточнил о каких командах идет речь, но заверил, что это не было связано с играми на тотализаторе.

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В одном из поединков, по словам Максима, его команде была нужна победа. Однако игрок команды-соперника, не знавший о характере матча, неожиданно забил гол.

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тянет все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил,

– вспомнил Калиниченко.

Экс-игрок сборной Украины вспомнил, что из-за результата нервничали футболисты обеих команд и даже судьи. Все же команде Калиниченко удалось выиграть.

Соперник в конце матча намеренно нарушил правила в штрафной против Калиниченко, и команда хавбека заработала пенальти.

Выручил аут у ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги" – и открывает путь к штрафной. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти. И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, потому что там вратарь, который "не знает",

– вспомнил Максим.

По словам футболиста, от забитого гола и победы у него никогда не было худшего настроения. Также никаких премиальных игроки не получили.

С 1996 года Калиниченко находился в Днепре. В 2000 году Максим стал игроком московского Спартака. В 2008 году футболист снова выступал за Днепр. Через 3 года Максим присоединился к Таврии Симферополь, где и завершил карьеру в 2014-м. В сборной Украины Калиниченко провел 47 матчей и забил 7 голов.

Текст публикации Максима Калиниченко

Я участвовал в договорных (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел.

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тянет все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужен еще, а вратарь прямо задолбал. Уже дело совсем до конца матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место.

Выручил аут у ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги" – и открывает путь к штрафной. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади. Пенальти. И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, потому что там вратарь, который "не знает".

В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальные, естественно, никто за эту "игру" не предлагал.