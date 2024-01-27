Что не гол, то шедевр: Безус забил десятый мяч в сезоне – видео

27 января 2024, 20:38
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Украинский полузащитник Омонии Роман Безус в очередной раз напомнил о себе. 33-летний футболист отличился голом в чемпионате Кипра.

В субботу, 27 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Кипра. Команда украинца Романа Безуса принимала на своем поле Пафос, сообщает 24 Канал.

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Украинский легионер в начале встречи заработал "горчичник". Однако уже на 28-й минуте поединка Безус реабилитировался, сравняв счет. И сделал это Роман в стиле Роналду. Украинский хавбек отозвался на верховую передачу партнера по команде и ударом головой перекинул мяч через голкипера, поймав его на противоходе.

Видео гола Безуса

Под занавес матча Омония пропустила еще один гол и в итоге уступила Пафосу со счетом 1:2.

Безус зажигает на Кипре

  • Этот гол стал для Романа 10-м в сезоне. На счету украинца 4 забитых мяча в чемпионате и еще 6 в еврокубках.
  • Кроме того, в активе Безуса восемь голевых передач. Таким образом, в текущем сезоне хавбек имеет 18 результативных действий.
  • Напомним, что Безус защищает цвета Омонии с прошлого сезона. Контракт украинца с кипрским клубом истекает летом 2024 года.
Автор: Сергій Шаховець