Что не гол, то шедевр: Безус забил десятый мяч в сезоне – видео
Украинский полузащитник Омонии Роман Безус в очередной раз напомнил о себе. 33-летний футболист отличился голом в чемпионате Кипра.
В субботу, 27 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Кипра. Команда украинца Романа Безуса принимала на своем поле Пафос, сообщает 24 Канал.
Читайте также Справились без Беллингема: Реал с Луниным вырвал победу над Лас-Пальмасом в Ла Лиге– видео
Украинский легионер в начале встречи заработал "горчичник". Однако уже на 28-й минуте поединка Безус реабилитировался, сравняв счет. И сделал это Роман в стиле Роналду. Украинский хавбек отозвался на верховую передачу партнера по команде и ударом головой перекинул мяч через голкипера, поймав его на противоходе.
Видео гола Безуса
Под занавес матча Омония пропустила еще один гол и в итоге уступила Пафосу со счетом 1:2.
Безус зажигает на Кипре
- Этот гол стал для Романа 10-м в сезоне. На счету украинца 4 забитых мяча в чемпионате и еще 6 в еврокубках.
- Кроме того, в активе Безуса восемь голевых передач. Таким образом, в текущем сезоне хавбек имеет 18 результативных действий.
- Напомним, что Безус защищает цвета Омонии с прошлого сезона. Контракт украинца с кипрским клубом истекает летом 2024 года.