Что не гол, то шедевр: Безус забил десятый мяч в сезоне – видео

Украинский полузащитник Омонии Роман Безус в очередной раз напомнил о себе. 33-летний футболист отличился голом в чемпионате Кипра.

В субботу, 27 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Кипра. Команда украинца Романа Безуса принимала на своем поле Пафос, сообщает 24 Канал.

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Украинский легионер в начале встречи заработал "горчичник". Однако уже на 28-й минуте поединка Безус реабилитировался, сравняв счет. И сделал это Роман в стиле Роналду. Украинский хавбек отозвался на верховую передачу партнера по команде и ударом головой перекинул мяч через голкипера, поймав его на противоходе.

Видео гола Безуса

Под занавес матча Омония пропустила еще один гол и в итоге уступила Пафосу со счетом 1:2.

Безус зажигает на Кипре