У суботу, 27 січня, відбувся матч 21-го туру чемпіонату Кіпру. Команда українця Романа Безуса приймала на власному полі Пафос, повідомляє 24 Канал.

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Український легіонер на початку зустрічі заробив "гірчичник". Проте вже на 28-й хвилині поєдинку Безус реабілітувався, зрівнявши рахунок. І зробив це Роман у стилі Роналду. Український хавбек відгукнувся на верхову передачу партнера по команді та ударом головою перекинув м'яч через голкіпера, спіймавши його на протиході.

Відео голу Безуса

Під завісу матчу Омонія пропустила ще один гол і у підсумку поступилася Пафосу з рахунком 1:2.

Безус запалює на Кіпрі