Динамовец Беседин забил первый гол за почти 2 года: видео редкого момента

Омония 2 апреля принимала Пафос в рамках 29-го тура Первого дивизиона Кипра. Артем Беседин отметился результативным ударом.

Гол украинского нападающего Омонии на 55-й минуте открыл счет в матче 1:0. Артем Беседин забил впервые за почти два года, а точнее за 707 дней, пишет 24 Канал.

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Раз в год и Беседин забивает

Футболисты Омонии перехватили мяч на части поля соперника после неудачной передачи голкипера Пафоса. Беседин получил сброс от партнера по команде, обработал мяч и отважился на дальний выстрел. Вратарь соперника дотянулся до мяча, но не смог парировать мощный удар украинца.

Последний раз форвард Динамо отмечался в воротах соперника еще 25 апреля 2021 года в ворота Ингульца. Тогда Артем еще и запомнился результативным ассистом.

В текущем сезоне Беседин провел уже 29 матчей, в которых как раз забил один гол, отдал 2 ассиста и заработал 5 желтых карточек.

Видео гола Беседина в ворота Пафоса

Напомним, что Беседин выступает за Оммонию на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Его контракт принадлежит киевскому Динамо, рассчитанному до конца 2024 года.

Добавим, что уже в компенсированное к матчу время Омония удвоила свое преимущество благодаря голу Эктора Юсте. Итоговый счет встречи 2:0 в пользу хозяев.

Нынешний клуб Беседина идет на 6 месте в Первом дивизионе Кипра после 29 туров, имея в своем активе 45 баллов. Пафос с 52 очками идет четвертым.