Стучится в двери сборной: украинский полузащитник продолжает зажигать в Европе – видео гола

Омония провела матч 24-го тура Первого дивизиона Кипра сезона-2023/2024. Соперником "зелено-белых" стал Анортосис.

Украинский легионер Омонии Роман Безус начал матч на скамейке запасных хозяев. В первом тайме был забит один гол. Счет во встрече открыли гости под занавес первой части игры, информирует 24 Канал.

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Очередной гол украинца

Сразу после перерыва на поле появился Безус, а уже в первой атаке Омония сравняли счет на табло. Стенпиньски оформил первый гол хозяев в этом поединке и подарил надежду болельщикам на победу.

Уже через 20 минут Кулибали вывел Омонию вперед 2:1.

А еще через 11 минут за дело взялся Безус. Роман встретился с мячом в штрафной площадке Анортосиса после сброса головой от партнера по команде и пробил по воротам гостей. Мяч предательски для голкипера пролетел под его рукой. Украинец увеличил преимущество Омонии до двух голов 3:1.

Видео гола Романа Безуса

Как оказалось впоследствии, что Безус поставил точку в поединке – 3:1, домашняя победа Омонии.

Для Романа этот гол стал 11-м в текущем сезоне-2023/2024 в 27-ми поединках всех турниров. Также в активе украинского атакующего полузащитника 8 ассистов. Замечательная статистика Безуса в чемпионате Кипра.

Напомним, что Безус выступает за кипрский клуб с августа 2022-го года. Его контракт с "зелено-белыми" рассчитан до конца мая 2024-го, но в соглашении есть опция пролонгации еще на год.

Омония благодаря победе набрала уже 45 баллов и занимает 4-е место турнирной таблицы. Отставание от 3-й позиции составляет лишь 1 очко.

Анортосис с 41 пунктом идет 6-м.

. Следующий матч Омония проведет 14 февраля на выезде против Ахнаса (начало в 19:00).