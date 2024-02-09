Український легіонер Омонії Роман Безус розпочав матч на лаві запасних господарів. У першому таймі було забито один гол. Рахунок у зустрічі відкрили гості під завісу першої частини гри, інформує 24 Канал.

Читайте також Ні слова про українця: тренер Арсенал розповів про травмованих гравців, забувши про Зінченка

Черговий гол українця

Одразу по перерві на полі з'явився Безус, а вже у першій атаці Омонія зрівняли рахунок на табло. Стенпіньскі оформив перший гол господарів у цьому поєдинку та подарував надію уболівальникам на перемогу.

Вже через 20 хвилин Кулібалі вивів Омонію уперед 2:1.

А ще через 11 хвилин за справу взявся Безус. Роман зустрівся із м'ячем у штрафному майданчику Анортосіса після скидання головою від партнера по команді та пробив по воротах гостей. М'яч по-зрадницьки для голкіпера пролетів під його рукою. Українець збільшив перевагу Омонії до двох голів 3:1.

Відео голу Романа Безуса

Як виявилось згодом, що Безус поставив крапку у поєдинку – 3:1, домашня перемога Омонії.

Для Романа цей гол став 11-м у поточному сезоні-2023/2024 у 27-ми поєдинках усіх турнірів. Також в активі українського атакувального півзахисника 8 асистів. Чудова статистика Безуса у чемпіонаті Кіпру.

Нагадаємо, що Безус виступає за кіпрський клуб із серпня 2022-го року. Його контракт із "зелено-білими" розрахований до кінця травня 2024-го, але в угоді є опція пролонгації ще на рік.

Омонія завдяки перемозі набрала вже 45 балів та посідає 4-те місце турнірної таблиці. Відставання від 3-ї позиції складає лише 1 очко.

Анортосіс із 41 пунктом йде 6-м.

До слова. Наступний матч Омонія проведе 14 лютого на виїзді проти Ахнаса (початок о 19:00).