3 минуты – 4 гола киевлян: ХИТ с дублем голкипера эффектно вышел в Элитный раунд Лиги чемпионов

В четверг, 26 октября, было на что посмотреть не только в футболе. В этот день киевский ХИТ сыграл против хорватского Олмиссума в рамках Лиги чемпионов.

Олмиссум – ХИТ 1:4

Голы: Кустура, 1 – Педяш, 37, 38, Сухов, 39, 39

Уже на старте матч пошел не по планам киевского клуба. На первой минуте Олмиссум повел в счете 1:0. Интересно, что, несмотря на целую гору атак, минимальное преимущество хорватов держалось почти до конца матча, сообщает 24 Канал.

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Однако ХИТ выдал сверхмощную концовку встречи, забив четыре роли в период с 37-й по 39-ю минуты. Сначала Педяшу для оформления дубля понадобилось всего две минуты. Ассистировали ему Журба и Жук. А украинский клуб впервые повел в матче 1:2.

А уже на 39-й минуте Сухов тоже решил не отставать от своего партнера по команде и дважды одну минуту расстроил голкипера Олмиссума. Отметим, что Сухов является голкипером киевского клуба, дважды поразившего пустые ворота соперника.

Счет на табло стал уже 1:4. Педяш и Сухов перевернули игру с ног на голову в пользу ХИТ.

У хозяев оставалось очень мало времени, чтобы отыграться, чтобы забить хотя бы еще один гол. Финальный сигнал зафиксировал волевую победу киевлян 1:4.

Это дебютная победа ХИТа в Лиге чемпионов, досрочно выведшая киевлян в Элитный раунд соревнований.

28 октября киевляне проведут свой последний матч Основного этапа Лиги чемпионов против аутсайдера группы Аята из Казахстана, уже потерявшего все шансы на выход дальше.

Напомним, что в первом туре ЛЧ ХИТ неожиданно выигрыз очки у Спортинга (2:2).

Видеообзор матча