Олмиссум – ХИТ 1:4
Голы: Кустура, 1 – Педяш, 37, 38, Сухов, 39, 39
Уже на старте матч пошел не по планам киевского клуба. На первой минуте Олмиссум повел в счете 1:0. Интересно, что, несмотря на целую гору атак, минимальное преимущество хорватов держалось почти до конца матча, сообщает 24 Канал.
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Однако ХИТ выдал сверхмощную концовку встречи, забив четыре роли в период с 37-й по 39-ю минуты. Сначала Педяшу для оформления дубля понадобилось всего две минуты. Ассистировали ему Журба и Жук. А украинский клуб впервые повел в матче 1:2.
А уже на 39-й минуте Сухов тоже решил не отставать от своего партнера по команде и дважды одну минуту расстроил голкипера Олмиссума. Отметим, что Сухов является голкипером киевского клуба, дважды поразившего пустые ворота соперника.
Счет на табло стал уже 1:4. Педяш и Сухов перевернули игру с ног на голову в пользу ХИТ.
У хозяев оставалось очень мало времени, чтобы отыграться, чтобы забить хотя бы еще один гол. Финальный сигнал зафиксировал волевую победу киевлян 1:4.
Это дебютная победа ХИТа в Лиге чемпионов, досрочно выведшая киевлян в Элитный раунд соревнований.
Напомним, что в первом туре ЛЧ ХИТ неожиданно выигрыз очки у Спортинга (2:2).
Видеообзор матча