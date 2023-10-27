Олміссум – ХІТ 1:4

Голи: Кустура, 1 – Педяш, 37, 38, Сухов, 39, 39

Вже на старті поєдинок пішов не за планами київського клубу. На першій хвилині Олміссум повів у рахунку 1:0. Цікаво, що попри цілу гору атак мінімальна перевага хорватів трималась аж майже до кінця матчу, повідомляє 24 Канал.

До теми Київський ХІТ сенсаційно зіграв внічию зі Спортінгом у дебютному матчі футзальної ЛЧ – відео

Однак ХІТ видав надпотужну кінцівку зустрічі, забивши чотири голи у період із 37-ї по 39-ту хвилини. Спершу Педяшу для оформлення дубль знадобилось лише дві хвилини. Асистували йому Журба та Жук. А український клуб вперше повів у матчі 1:2.

А вже на 39-й хвилині Сухов теж вирішив не відставати від свого партнера по команді та двічі з одну хвилину засмутив голкіпера Олміссума. Відзначимо, що Сухов є голкіпером київського клубу, який двічі вразив порожні ворота суперника.

Рахунок на табло став вже 1:4. Педяш та Сухов перевернули гру із ніг на голову на користь ХІТа.

У господарів залишалось дуже мало часу, аби відігратись аби забити бодай ще один гол. Фінальний сигнал зафіксував вольову перемогу киян 1:4.

Це дебютна звитяга ХІТа у Лізі чемпіонів, яка достроково вивела киян в Елітний раунд змагань.

До слова. 28 жовтня кияни проведуть свій останній матч Основного етапу Ліги чемпіонів проти аутсайдера групи Аята із Казахстану, який вже втратив усі шанси на вихід далі.

Нагадаємо, що у першому турі ЛЧ ХІТ несподівано вигриз очки у Спортінга (2:2).

Відеоогляд матчу