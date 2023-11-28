Жена Ракицкого выпустила песню о Шахтере, в клипе снялись болельщики клуба

Украинская певица и жена защитника донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого Оля Ракицкая посвятила песню всем фанам клуба.

Оля Ракиская выпустила песню под названием "Оранжевое сердце". Это отсылка к словам ее мужа, который однажды в интервью рассказал, что его сердце является оранжевым, то есть навсегда принадлежащим Шахтеру. Он ведь является воспитанником этого клуба.

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Сам этот образ и решила использовать Ольга Ракицкая для своей песни.

"Мне трудно смириться, что у Шахтера уже 9 лет нет возможности выступать на родном стадионе, и я, как и все фаны, помню те замечательные времена на "Донбасс арене", когда каждый поход на матч был настоящим праздником. Сейчас нас всех разбрасывало по городам и странами, но мне очень хотелось благодаря песне объединить всех, ведь где бы мы ни были, сердцем мы все равно вместе", – рассказала Ольга Ракицкая.

Вместе с выходом трека, певица выпустила и клип на эту песню. Над ним работал украинский режиссер Виктор Скуратовский. Кроме того, каждый участник массовых сцен – не актер, а болельщик Шахтера. Отдельно фаны Шахтера, которые сейчас проживают в других странах, прислали свои видео Оле, где под припев "Оранжевого сердца" демонстрировали фирменные шахтерские "молотки", прыгали и обнимались. В клип попали кадры болельщиков "горняков" из Канады, США, Испании, Чехии, Турции и многих других стран.

Клип на песню Оли Ракицкой "Оранжевое сердце"