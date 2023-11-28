Оля Ракіька випустила пісню під назвою "Помаранчеве серце". Це відсилання до слів її чоловіка, який одного разу в інтерв'ю розповів, що його серце є помаранчевим, тобто таким, що навіки належить Шахтарю. Адже він є вихованцем цього клубу.

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Сам цей образ і вирішила використати Ольга Ракіцька для своєї пісні.

"Мені важко змиритися, що Шахтар вже 9 років не має можливості виступати на рідному стадіоні, та я, як і всі фани, памʼятаю ті чудові часи на "Донбас арені", коли кожен похід на матч був справжнім святом. Зараз нас всіх розкидало містами і країнами, але мені дуже хотілося завдяки пісні обʼєднати усіх, адже де б ми не були, серцем ми все одно разом", – розповіла Ольга Ракіцька.

Разом з випуском треку, співачка випустила і кліп на цю пісню. Над ним працював український режисер Віктор Скуратовський. Окрім того, кожен учасник масових сцен – не актор, а вболівальник Шахтаря. Окремо фани Шахтаря, які зараз проживають в інших країнах, надіслали свої відео Олі, де під приспів "Помаранчевого серця" демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися. Тож у кліп потрапили кадри вболівальників гірників з Канади, США, Іспанії, Чехії, Туреччини та багатьох інших країн.

Кліп на пісню Олі Ракіцької "Помаранчеве серце"