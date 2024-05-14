Фанат Шевченко покинет Милан: чемпион мира будет играть в одной лиге с Месси

Французский нападающий Оливье Жиру определился со своим будущим. Титулованный форвард продолжит своей карьеру на американском континенте.

Официальный сайт американской лиги МЛС сообщил о трансфере в Лос-Анджелес звездного Оливье Жиру. Контракт с калифорнийским клубом подписан до декабря 2025 года.

Читайте также Реал выполнит все прихоти Мбаппе: в Мадриде француз получит любимый номер

Америка собирает звездных ветеранов

Французский нападающий присоединится к своему новому клубу после завершения сезона. Действующий контракт Жиру с Миланом завершается 30 июня.

Дебютировать за Лос-Анджелес 37-летний бомбардир сможет не раньше 20 июля. В этот день калифорнийцы в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют против Сиэтл Саундерз.

Видео представления Жиру

В составе Лос-Анджелес играет партнер Жиру по сборной Франции Уго Льорис. Голкипер стал игроком американского клуба зимой 2024 года. Таким образом за калифорнийцев будут играть два чемпиона мира.

Сейчас в американской лиге МЛС собралось немало звезд мирового футбола, которые вскоре повесят бутсы на гвоздь. Только за последний год в США переехали Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и многие другие.

Главное о карьере Жиру