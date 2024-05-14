Офіційний сайт американської ліги МЛС повідомив про трансфер до Лос-Анджелеса зіркового Олів'є Жиру. Контракт з каліфорнійським клубом підписаний до грудня 2025 року.

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Французький нападник приєднається до свого нового клубу після завершення сезону. Чинний контракт Жиру з Міланом завершується 30 червня.

Дебютувати за Лос-Анджелес 37-річний бомбардир зможе не раніше 20 липня. В цей день каліфорнійці в рамках регулярного чемпіонату МЛС зіграють проти Сієтл Саундерз.

Відео представлення Жиру

У складі Лос-Анджелес грає партнер Жиру по збірній Франції Уго Льоріс. Голкіпер став гравцем американського клубу взимку 2024 року. Таким чином за каліфорнійців гратимуть два чемпіони світу.

Загалом в американській лізі МЛС зібралося чимало зірок світового футболу, які невдовзі повісять бутси на цвях. Тільки за останній рік до США переїхали Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та багато інших.

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