Официальный сайт американской лиги МЛС сообщил о трансфере в Лос-Анджелес звездного Оливье Жиру. Контракт с калифорнийским клубом подписан до декабря 2025 года.
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Французский нападающий присоединится к своему новому клубу после завершения сезона. Действующий контракт Жиру с Миланом завершается 30 июня.
Дебютировать за Лос-Анджелес 37-летний бомбардир сможет не раньше 20 июля. В этот день калифорнийцы в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют против Сиэтл Саундерз.
Видео представления Жиру
В составе Лос-Анджелес играет партнер Жиру по сборной Франции Уго Льорис. Голкипер стал игроком американского клуба зимой 2024 года. Таким образом за калифорнийцев будут играть два чемпиона мира.
Сейчас в американской лиге МЛС собралось немало звезд мирового футбола, которые вскоре повесят бутсы на гвоздь. Только за последний год в США переехали Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и многие другие.
Главное о карьере Жиру
- Оливье Жиру – лучший бомбардир в истории сборной Франции. На счету форварда 57 голов в 131 матче. Вместе с "Ле Бле" становился чемпионом мира в 2018 году, а также вице-чемпионом Евро-2016 и ЧМ-2022.
- В составе Челси выиграл Лигу чемпионов (2021), Кубок Англии (2018) и Лигу Европы (2019).
- К Милану опытный футболист присоединился в 2021 году. В одном из интервью он признался, что его кумиром в детстве был Андрей Шевченко и именно благодаря ему он полюбил "россонери".
- За итальянский клуб Жиру сыграл 130 матчей, забил 48 голов голов голов и отдал 20 ассистов.
- С Миланом выигрывал Серию А (2022) и выходил в полуфинал ЛЧ.
- В составе лондонского Арсенала три раза становился обладателем Кубка Англии (2014, 2015, 2017).