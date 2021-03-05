В субботу, 6 марта, Олимпик сыграет с Шахтером в матче 17 тура УПЛ. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи донецкого Олимпика в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч 17-го тура УПЛ Олимпик – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция матча начнется в 16:55. Сама игра стартует в 17:00.

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Олимпик – Шахтер: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч Олимпик – Шахтер легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.