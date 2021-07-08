Олимпик предлагал клубу Зеленского свое место в УПЛ, – СМИ

Представители донецкого Олимпика предлагали руководству Кривбасса свое место в украинской Премьер-лиге. Дончане исчезнут с футбольной карты Украины из-за финансовых трудностей.

При этом неизвестно, каким образом инициаторы предложения собирались договориться с руководством украинского футбола для замены клубов.

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По информации источника, клуб из Кривого Рога не стал рассматривать это предложение дончан о замене.

Кривбасс по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу.

Олимпик прекратит существование

Ожидается, что в ближайшие дни Олимпик объявит о прекращении выступлений в УПЛ, а его место займет Минай, вылетевший из УПЛ по спортивному принципу.

Зеленский и возрождение Кривбасса