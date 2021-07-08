При цьому не відомо, яким чином ініціатори пропозиції збиралися домовитися з керівництвом українського футболу для заміни клубів.
Дивіться також Чому Данія має виграти Євро-2020: Еріксен як сакральна жертва та аналогія з Євро-92 і Вільфортом
За інформацією джерела, клуб з Кривого Рогу не став розглядати цю пропозицію донеччан про заміну.
- Кривбас за підсумками минулого сезону вийшов у Першу лігу.
Олімпік припинить існування
Очікується, що в найближчі дні Олімпік оголосить про припинення виступів в УПЛ, а його місце займе Минай, що вилетів з УПЛ за спортивним принципом.
Зеленський та відродження Кривбасу
- Кривбас грав на професійному рівні в Україні до 2013 року. У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.
- У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.
- У 2020 році президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення Кривбасу. Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.