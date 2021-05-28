Олимпик получил аттестат на следующий сезон и сыграет в УПЛ

Донецкий Олимпик получил аттестат для участия в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. Так же в УПЛ выступит и черниговская Десна.

Комитет Украинской ассоциации футбола по аттестации футбольных клубов принял участие Олимпика в розыгрыше УПЛ сезона 2021/2022. Команда планирует приступить к подготовке к новому сезону 14 июня.

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"Таким образом, вопреки слухам, которые распространяли в СМИ, донецкий клуб допущен к соревнованию под эгидой Ассоциации", – отметили в Олимпике.

Аттестат получила и черниговская Десна, которую тоже "записывали" в "проблемные" клубы.

Напомним, недавно СМИ писали, что сразу три клуба УПЛ могут не получить аттестат для участия в следующем сезоне. Среди них были Олимпик, Десна и Ингулец. У последних двух клубов якобы проблемы с инфраструктурой (Десна часть матчей провела за пределами Чернигова из-за проблем со стадионом, а Ингулец только строит собственный стадион). Поэтому один из этих трех клубов мог заменить Минай, который по итогам сезона занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из УПЛ.

Пока известны два клуба из Первой лиги, которые могут сыграть в УПЛ в следующем сезоне. Это ровненский Вереск и одесский Черноморец. Однако у ровненского клуба есть проблемы со стадионом – в Ровно его нет. Поэтому Верес как резервный стадион заявил "Авангард" в Луцке.