Олимпик официально подписал бразильского футболиста Таллеса Бренера: детали
Донецкий Олимпик подписал контракт с 22-летним бразильским вингером Таллесом Бренером.
Источник:ФК Олимпик
Соглашение сторон рассчитано на 3,5 года. В команде Игоря Климовского бразилец будет выступать под 30-м номером.
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Что известно о Таллесе Бренере
Футболист выступает на позиции атакующего хавбека, также способен сыграть левого и правого полузащитников.
Последним клубом новичка олимпийцев была Вила Нова из третьего по силе чемпионата Бразилии, за которую он забил 3 гола в 24 матчах. В сезоне 2020 года команда выиграла чемпионат и поднялась дивизионом выше, Таллес дважды забил в решающем матче плей-офф.
На юношеском уровне играл за бразильские Интер и Флуминенсе, после чего провел несколько сезонов за Нороэсте и Мирасол, выступающих в чемпионате штата Сан-Паулу.
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