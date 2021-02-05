Донецький Олімпік підписав контракт з 22-річним бразильським вінгера Таллесом Бренером.

Угода сторін розрахована на 3,5 року. У команді Ігоря Климовського бразилець виступатиме під 30-м номером.

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Що відомо про Таллеса Бренера

Футболіст виступає на позиції атакуючого хавбека, також здатний зіграти лівого та правого півзахисників.

Останнім клубом новачка олімпійців була Віла Нова з третього по силі чемпіонату Бразилії, за яку він забив 3 голи в 24 матчах. У сезоні 2020 року команда виграла чемпіонат і піднялася дивізіоном вище, Таллес двічі забив у вирішальному матчі плей-офф.

На юнацькому рівні грав за бразильські Інтер і Флуміненсе, після чого провів кілька сезонів за Нороесте і Мірасол, які виступають в чемпіонаті штату Сан-Паулу.