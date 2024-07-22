В пятницу, 19 июля, МОК объявил начало олимпийского перемирия. Оно стартовало за неделю до открытия Олимпиады-2024 и закончится через такой же отрезок после закрытия Паралимпиады-2024.

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Забыла о войне

Это событие прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Она цинично высмеяла инициативу МОК и отвергла объявление перемирия на время Олимпийских игр в столице Франции.

Бывшая спортсменка при этом заявила, что Россия не ведет войну против Украины, поэтому в прекращении боевых действий нет смысла, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

МОК объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми. Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирия во всем мире, поэтому, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться. Россия никому не объявляла войну. О каком перемирии может идти речь?

– сказала Вяльбе.

К слову. В летней Олимпиаде-2024 примет участие 15 "нейтральных" атлетов из России. Их было допущено больше, однако некоторые из них отказались соревноваться не под своим флагом.

Напомним, что ранее относительно предстоящей Олимпиады высказалась 2-кратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева. Она из-за отказа украинцев пожимать руки россиянам назвала наших спортсменов "бестолочами" и обвинила в нацизме.