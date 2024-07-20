Из-за этого НОК Украины разработал ряд правил по обращению со спортсменами из страны-агрессора. Среди прочего украинцам рекомендуют полностью избегать российских атлетов и, конечно же, не пожимать руки.
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Параллельная реальность
Бывшая биатлонистка из "запоребрика" Ольга Зайцева высказалась о такой инициативе. Она заявила, что украинцы являются нацистами и, по методичке, повторила нарратив о спорте вне политики, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
"Думаю, это уже нацистские наклонности. Почему они не должны приветствовать, не должны пожимать руки? Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики. Спорт должен быть нормальным. Это Олимпиада, мир, дружба.
Тут получается, что они обостряют и внимание к себе привлекают. Бестолочи! Тут много можно говорить. Опять же, думаю, это все не спортсмены, а политика их страны и НОК. Реально ведут себя, как нацисты. Мир должен задуматься над этим, снять розовые очки и поменять мнение", – сказала Зайцева.
Напомним, что от России на Олимпийских играх в Париже будут соревноваться 15 спортсменов. Впервые за 40 лет там не будут транслировать Олимпиаду.