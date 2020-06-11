Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе россиянин Билял Махов может получить двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Это уже не первый случай среди российских спортсменов за последние несколько дней.

В допинг-пробе 32-летнего Махова был обнаружен гормон роста, сообщают российские СМИ.

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Очередной скандал с российским спортсменом

По словам спортсмена, когда к нему наведались допинг-офицеры, он только приехал из Германии, где ему делали операцию на спине, шее и колене.

После нее борца ждала послеоперационная реабилитация, во время которой ему кололи много разных гормональных препаратов, восстанавливающих хрящевую ткань.

Как отмечает Махов, это было вне зачета, но из-за того, что все профессионалы, потому находятся в международном пуле.

Махов обвиняет в этом только себя, что не контролировал весь этот процесс и препараты, которые ему давали.

Эти препараты надо заранее заявлять, а я этого не сделал,

– подчеркнул борец.

Добавим, что ранее четыре российских спортсмена попались на употреблении запрещенных препаратов. Трое россиян, которые представляют тяжелую атлетику, а также один волейболист.

Достижения Махова

Махов – чемпион Европы.

Трехкратный чемпион мира.

Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе.

Двукратный чемпион мира среди юниоров (2005, 2006).

Допинг-скандалы в России