Олимпийский призер из России Махов "погорел" на допинге: подробности
Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе россиянин Билял Махов может получить двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Это уже не первый случай среди российских спортсменов за последние несколько дней.
В допинг-пробе 32-летнего Махова был обнаружен гормон роста, сообщают российские СМИ.
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Очередной скандал с российским спортсменом
По словам спортсмена, когда к нему наведались допинг-офицеры, он только приехал из Германии, где ему делали операцию на спине, шее и колене.
После нее борца ждала послеоперационная реабилитация, во время которой ему кололи много разных гормональных препаратов, восстанавливающих хрящевую ткань.
Как отмечает Махов, это было вне зачета, но из-за того, что все профессионалы, потому находятся в международном пуле.
Махов обвиняет в этом только себя, что не контролировал весь этот процесс и препараты, которые ему давали.
Эти препараты надо заранее заявлять, а я этого не сделал,
– подчеркнул борец.
Добавим, что ранее четыре российских спортсмена попались на употреблении запрещенных препаратов. Трое россиян, которые представляют тяжелую атлетику, а также один волейболист.
Достижения Махова
- Махов – чемпион Европы.
- Трехкратный чемпион мира.
- Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе.
- Двукратный чемпион мира среди юниоров (2005, 2006).
Допинг-скандалы в России
- В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
- В декабре исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму лабораторию лишили лицензии.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.