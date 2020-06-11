Срібний призер Олімпійських ігор з вільної боротьби росіянин Білял Махов може отримати дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Це вже не перший випадок серед російських спортсменів за останні декілька днів.

У допінг-пробі 32-річного Махова був виявлений гормон росту, повідомляють російські ЗМІ.

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Черговий скандал із російським спортсменом

За словами спортсмена, коли до нього навідались допінг-офіцери, він тільки приїхав з Німеччини, де йому робили операцію на спині, шиї та коліні.

Після неї на борця чекала післяопераційна реабілітація, де йому кололи багато різних гормональних препаратів, які відновлюють хрящову тканину.

Як зазначає Махов, це було поза змаганнями, але через те, що всі професіонали, тому ми стоїмо у міжнародному пулі.

Махов звинувачує у цьому лише себе, що не контролював увесь цей процес та препарати, які йому давали.

Ці препарати треба заздалегідь заявляти, а я цього не зробив,

– наголосив борець.

Додамо, що раніше чотири російські спортсмени попались на вживанні заборонених препаратів. Троє росіян, які представляють важку атлетику, а також один волейболіст.

Досягнення Махова

Махов – чемпіон Європи.

Триразовий чемпіон світу.

Заслужений майстер спорту з вільної боротьби.

Дворазовий чемпіон світу серед юніорів (2005, 2006).

Допінг-скандал у Росії