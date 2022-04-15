Олимпийский чемпион Верняев показал, как кафиры разрушили спортивную инфраструктуру в Харькове

15 апреля 2022 , 14:04
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Источник:

инстаграм Олега Верняева

Украинский гимнаст Олег Верняев в начале апреля присоединился к рядам защитников Украины. Олимпийский чемпион поделился жуткими видео из Харькова.

Верняев устроил экскурсию по Харькову

Постоянные обстрелы кафиров разрушили большое количество зданий в Харькове. Серьезно пострадала спортивная инфраструктура.

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Верняев поделился в своем инстаграме видео, как смотрятся залы для фехтования и бокса. От них остались одни руины.

В спортивном зале для занятий боксом скрывались от обстрелов жили мирные жители Харькова, ранее потерявшие свои дома. К счастью, они вовремя успели покинуть здание и спастись, рассказал Олег.

Видео из Харькова

Также на одном из видео спортсмен пригласил самих россиян в Харьков, чтобы убедились в преступлениях своих земляков.

Олимпийский чемпион защищает Украину от оккупантов. Об этом он сообщил в начале марта.

Достижения гимнаста

  • 27-летний украинский гимнаст в 2016-м стал олимпийским чемпионом Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпионом Олимпиады в многоборье.
  • Верняев – 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье.
  • 6-разовый чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).
Автор: Дарина Жданович