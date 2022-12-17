Двухкратный олимпийский чемпион Юрий Чебан продал награды ради помощи ВСУ

Знаменитый украинский гребец Юрий Чебан выставил на аукцион три олимпийских медали. Вырученные средства чемпион отдал воинам Вооруженных сил Украины.

Чрезвычайно мощный поступок совершил самый титулованный гребец Украины Юрий Чебан.. Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ решил помочь воинам ВСУ. Ради этого он выставил на ауцион свои самые ценные награды – две золотые и одну бронзовую медали ОИ.

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По итогам онлайн-аукциона удалось выручить 109 тысяч 452 долларов. Все деньги олимпийский чемпион отдал защитникам Украины.

"Заработали более 100 тысяч долларов, и это только начало. Мы ждали немного больше, потому что общались с организаторами этого аукциона, которые дали нам предварительную оценку по этим медалям. Сказали, что цена должна быть выше. Мы не ориентировались на эту цену, но хотели собрать как можно больше", – сказал Чебан.

Прославленный украинский спортсмен объяснил свой поступок тем, что таким способом хотел отблагодарить свою Родину.

Действительно, жалко было отдавать, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке и пылиться. В какой-то момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем же,

– заметил Чебан.

Напомним, что Юрий Чебан дважды выигрывал золото Олимпиад: в Лондоне-2012 и Рио-2016 на дистанции 200 метров в гребле на каноэ. А в Пекине-2020 украинец был бронзовым призером соревнований на дистанции 500 метров.