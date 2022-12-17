Чрезвычайно мощный поступок совершил самый титулованный гребец Украины Юрий Чебан.. Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ решил помочь воинам ВСУ. Ради этого он выставил на ауцион свои самые ценные награды – две золотые и одну бронзовую медали ОИ.

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По итогам онлайн-аукциона удалось выручить 109 тысяч 452 долларов. Все деньги олимпийский чемпион отдал защитникам Украины.

"Заработали более 100 тысяч долларов, и это только начало. Мы ждали немного больше, потому что общались с организаторами этого аукциона, которые дали нам предварительную оценку по этим медалям. Сказали, что цена должна быть выше. Мы не ориентировались на эту цену, но хотели собрать как можно больше", – сказал Чебан.

Прославленный украинский спортсмен объяснил свой поступок тем, что таким способом хотел отблагодарить свою Родину.

Действительно, жалко было отдавать, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке и пылиться. В какой-то момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем же,

– заметил Чебан.

Напомним, что Юрий Чебан дважды выигрывал золото Олимпиад: в Лондоне-2012 и Рио-2016 на дистанции 200 метров в гребле на каноэ. А в Пекине-2020 украинец был бронзовым призером соревнований на дистанции 500 метров.