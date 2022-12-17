Надзичайно потужний вчинок зробив найтитулованіший веслувальник України Юрій Чебан. Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та каное вирішив допомогти воїнам ЗСУ. Заради цього він виставив на ауціон свої найцінніші нагороди – дві золоті і одну бронзову медалі ОІ.

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За підсумками онлайн-аукціону вдалося виручити 109 тисяч 452 доларів. Всі кошти олімпійський чемпіон віддав захисникам України.

"Заробили понад 100 тисяч доларів, і це лише початок. Ми чекали трохи більше, бо спілкувалися з організаторами цього аукціону, які дали нам попередню оцінку з цих медалей. Сказали, що ціна має бути вищою. Ми не орієнтувалися на цю ціну, але хотіли зібрати якнайбільше", – сказав Чебан.

Прославлений український спортсмен пояснив свій вчинок тим, що в такій спосіб хотів віддячити своїй Батьківщині.

Справді шкода було віддавати, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, ніж просто лежати на полиці та припадати пилом. Якоїсь миті країна мені надала хороші можливості, і я хочу відплатити тим же,

– відмітив Чебан.

Нагадаємо, що Юрій Чебан двічі вигравав золото Олімпіад: у Лондоні-2012 та Ріо-2016 на дистанції 200 метрів у веслуванні на каное. А у Пекіні-2020 українець був бронзовим призером змагань на дистанції 500 метрів.