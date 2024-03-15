Олимпийские комитеты стран Балтии выступили против присутствия россиян на открытии Игр в Париже

Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы направили совместное письмо в МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже 2024 года. В частности они выступили против их присутствия на церемонии открытия.

В письме отмечают, что Олимпийские игры не могут превратиться в площадку для поддержки войны. Страны Балтии четко подчеркнули, что россияне и белорусы ни при каких обстоятельствах не могут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года.

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Решительная позиция стран Балтии

"Национальные олимпийские комитеты стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы, как и все наше спортивное сообщество, потрясены двухлетней войной на территории Украины.

Вместе мы вновь заявляем о нашем несогласии с решением Исполкома Международного олимпийского комитета разрешить отдельным нейтральным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в соревнованиях на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Мы твердо поддерживаем высказанную ранее позицию Национальных олимпийских комитетов стран Балтии и искренне убеждены, что они ни при каких обстоятельствах не могут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Достаточно было бы одного инцидента, чтобы Олимпийские игры превратились в площадку для поддержки войны. Сделаем так, чтобы этого не произошло", – говорится в письме.

Что известно о скандальном решении МОК