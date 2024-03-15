У листі наголошують, що Олімпійські ігри не можуть перетворитися на майданчик для підтримки війни. Країни Балтії чітко підкреслили, що росіяни та білоруси ні за яких обставин не можуть взяти участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
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Рішуча позиція країн Балтії
"Національні олімпійські комітети країн Балтії: Естонії, Латвії та Литви, як і вся наша спортивна спільнота, приголомшені дворічною війною на території України.
Разом ми знову заявляємо про нашу незгоду з рішенням Виконкому Міжнародного олімпійського комітету дозволити окремим нейтральним спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
Ми твердо підтримуємо висловлену раніше позицію Національних олімпійських комітетів країн Балтії та щиро переконані, що вони ні за яких обставин не можуть взяти участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
Достатньо було б одного інциденту, щоб Олімпійські ігри перетворилися на майданчик для підтримки війни. Зробімо так, щоб цього не сталося", – йдеться у листі.
Що відомо про скандальне рішення МОК
- Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня повідомив про те, що допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024 у статусі нейтральних атлетів.
- Участь "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі дозволена лише у особистих турнірах. У командних змаганнях продовжує діяти заборона на участь представників цих країн.
- Раніше президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив, що одним із критеріїв допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року буде засудження війни Росії проти України. Він заявив, що це може "призвести до негативних наслідків у вигляді порушення російського законодавства".