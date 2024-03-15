У листі наголошують, що Олімпійські ігри не можуть перетворитися на майданчик для підтримки війни. Країни Балтії чітко підкреслили, що росіяни та білоруси ні за яких обставин не можуть взяти участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

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Рішуча позиція країн Балтії

"Національні олімпійські комітети країн Балтії: Естонії, Латвії та Литви, як і вся наша спортивна спільнота, приголомшені дворічною війною на території України.

Разом ми знову заявляємо про нашу незгоду з рішенням Виконкому Міжнародного олімпійського комітету дозволити окремим нейтральним спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Ми твердо підтримуємо висловлену раніше позицію Національних олімпійських комітетів країн Балтії та щиро переконані, що вони ні за яких обставин не можуть взяти участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Достатньо було б одного інциденту, щоб Олімпійські ігри перетворилися на майданчик для підтримки війни. Зробімо так, щоб цього не сталося", – йдеться у листі.

Що відомо про скандальне рішення МОК