В письме отмечают, что Олимпийские игры не могут превратиться в площадку для поддержки войны. Страны Балтии четко подчеркнули, что россияне и белорусы ни при каких обстоятельствах не могут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года.
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Решительная позиция стран Балтии
"Национальные олимпийские комитеты стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы, как и все наше спортивное сообщество, потрясены двухлетней войной на территории Украины.
Вместе мы вновь заявляем о нашем несогласии с решением Исполкома Международного олимпийского комитета разрешить отдельным нейтральным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в соревнованиях на Олимпийских играх в Париже 2024 года.
Мы твердо поддерживаем высказанную ранее позицию Национальных олимпийских комитетов стран Балтии и искренне убеждены, что они ни при каких обстоятельствах не могут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года.
Достаточно было бы одного инцидента, чтобы Олимпийские игры превратились в площадку для поддержки войны. Сделаем так, чтобы этого не произошло", – говорится в письме.
Что известно о скандальном решении МОК
- Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о том, что допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024 в статусе нейтральных атлетов.
- Участие "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси разрешено только в личных турнирах. В командных соревнованиях продолжает действовать запрет на участие представителей этих стран.
- Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что одним из критериев допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года будет осуждение войны России против Украины. Он заявил, что это может "привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства".