Уже в следующую пятницу, 26 июля, в Париже стартуют 33-е летние Олимпийские игры-2024. Соревнования в столице Франции продлятся две недели, до 11 августа.

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Теплый сюрприз

Украинские олимпийцы скоро начнут съезжаться в Олимпийскую деревню. Там нашими соседями станут сборные Канады, Германии, Люксембурга и Австрии.

Тем временем украинская делегация работает над уютным обустройством проживания для наших атлетов. Накануне их прибытия НОК Украины украсили наше здание теплыми детскими рисунками.



Детские рисунки в поддержку сборной Украины / НОК Украины

Их наша команда собирала со всей страны от детей, которые желали поддержать Украину на Олимпийских играх. На многих из них изображен флаг Украины и написаны слова поддержки спортсменам.

Как выглядит стена из рисунков:

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Напомним, что участниками Олимпиады со всего мира станут почти 11 тысяч спортсменов. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта. В состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 войдут 140 атлетов.