Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 7 августа
33-е летние Олимпийские игры продолжаются в столице Франции Париже. Вашему вниманию – расписание соревнований двенадцатого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
В столице Франции близятся к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в Париж, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 7 августа
В среду, 7 августа, состоится двенадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 20-ти видах спорта. Из них 10 будут с медалями на кону:
- легкая атлетика, 400 метров (мужчины)
- легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (мужчины)
- легкая атлетика, метание диска (мужчины)
- легкая атлетика, прыжки с шестом (женщины)
- легкая атлетика, ходьба, марафон, смешанная эстафета
- тяжелая атлетика, 61 килограмм (мужчины)
- тяжелая атлетика, 49 килограммов (мужчины)
- бокс, до 63,5 килограммов (мужчины)
- бокс, до 80 килограммов (мужчины)
- греко-римская борьба, до 77 килограммов (мужчины)
- греко-римская борьба, до 97 килограммов (мужчины)
- вольная борьба, до 50 килограммов (женщины)
- тхэквондо, до 58 килограммов (мужчины)
- тхэквондо, до 49 килограммов (женщины)
- синхронное плавание, акробатическая программа, группы
- велоспорт, гонка преследования (мужчины)
- велоспорт, командная гонка преследования (женщины)
- парусный спорт, швертбот (мужчины)
- парусный спорт, швертбот (женщины)
- парусный спорт, швертбот (микст)
- парусный спорт, многокорпусник (микст)
- спортивное скалолазание, скорость (женщины)
- скейтбординг, парк (мужчины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 7 августа будет представлена в девяти видах спорта. При этом в четырех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.
Уже гарантировал себе медаль Александр Хижняк, украинец в финале по боксу будет соревноваться с казахом Нурбеком Оралбаем. Кроме того, имеем надежды на медали в ходьбе-эстафете с участием Ивана Банзерука и Людмилы Оляновской.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 7 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|08:30
|Легкая атлетика, ходьба, марафон, смешанная эстафета
|Иван Банзерук, Людмила Оляновская
|10:30
|Гребной спринт, байдарки-одиночки (ж)
|Мария Повх
|11:05
|Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж)
|Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко
|12:00
|Вольная борьба, до 50 килограммов (ж)
|Юи Сусаки – Оксана Ливач
|12:00
|Греко-римская борьба, до 67 килограммов (ж)
|Парвиз Насибов – Мате Немес
|12:00
|Греко-римская борьба, до 87 килограммов (ч)
|Чан Хайтао – Жан Беленюк
|12:40
|Гребной спринт, каноэ-одиночки 1000 метров (ч)
|Павел Алтухов
|16:00
|Прыжки в воду, трамплин 3 метра (ж)
|Виктория Кесар
|23:50
|Бокс, до 80 килограммов
|Нурбек Оралбай – Александр Хижняк
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
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- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт