Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 7 августа

6 августа 2024, 23:20
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33-е летние Олимпийские игры продолжаются в столице Франции Париже. Вашему вниманию – расписание соревнований двенадцатого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В столице Франции близятся к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в Париж, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 7 августа

В среду, 7 августа, состоится двенадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 20-ти видах спорта. Из них 10 будут с медалями на кону:

  • легкая атлетика, 400 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (мужчины)
  • легкая атлетика, метание диска (мужчины)
  • легкая атлетика, прыжки с шестом (женщины)
  • легкая атлетика, ходьба, марафон, смешанная эстафета
  • тяжелая атлетика, 61 килограмм (мужчины)
  • тяжелая атлетика, 49 килограммов (мужчины)
  • бокс, до 63,5 килограммов (мужчины)
  • бокс, до 80 килограммов (мужчины)
  • греко-римская борьба, до 77 килограммов (мужчины)
  • греко-римская борьба, до 97 килограммов (мужчины)
  • вольная борьба, до 50 килограммов (женщины)
  • тхэквондо, до 58 килограммов (мужчины)
  • тхэквондо, до 49 килограммов (женщины)
  • синхронное плавание, акробатическая программа, группы
  • велоспорт, гонка преследования (мужчины)
  • велоспорт, командная гонка преследования (женщины)
  • парусный спорт, швертбот (мужчины)
  • парусный спорт, швертбот (женщины)
  • парусный спорт, швертбот (микст)
  • парусный спорт, многокорпусник (микст)
  • спортивное скалолазание, скорость (женщины)
  • скейтбординг, парк (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 7 августа будет представлена в девяти видах спорта. При этом в четырех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.

Уже гарантировал себе медаль Александр Хижняк, украинец в финале по боксу будет соревноваться с казахом Нурбеком Оралбаем. Кроме того, имеем надежды на медали в ходьбе-эстафете с участием Ивана Банзерука и Людмилы Оляновской.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 7 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
08:30 Легкая атлетика, ходьба, марафон, смешанная эстафета Иван Банзерук, Людмила Оляновская
10:30 Гребной спринт, байдарки-одиночки (ж) Мария Повх
11:05 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж) Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко
12:00 Вольная борьба, до 50 килограммов (ж) Юи Сусаки – Оксана Ливач
12:00 Греко-римская борьба, до 67 килограммов (ж) Парвиз Насибов – Мате Немес
12:00 Греко-римская борьба, до 87 килограммов (ч) Чан Хайтао – Жан Беленюк
12:40 Гребной спринт, каноэ-одиночки 1000 метров (ч) Павел Алтухов
16:00 Прыжки в воду, трамплин 3 метра (ж) Виктория Кесар
23:50 Бокс, до 80 килограммов Нурбек Оралбай – Александр Хижняк

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека